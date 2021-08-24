Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за враждебных действий королевства. Об этом заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко", - отметил он на пресс-конференции в столице.

При этом, как ранее сообщило агентство Reuters, на пресс-конференции министр обвинил Марокко во "враждебных действиях".