https://news.day.az/world/1372640.html Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко
Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко
Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за враждебных действий королевства. Об этом заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С сегодняшнего дня Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко", - отметил он на пресс-конференции в столице.
При этом, как ранее сообщило агентство Reuters, на пресс-конференции министр обвинил Марокко во "враждебных действиях".
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