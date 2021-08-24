Лидеры G7 согласовали дорожную карту отношений с "Талибаном"

Группа семи (G7) согласовала совместный подход к эвакуации из Афганистана и требует от пришедшего к власти движения "Талибан" обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. Об этом заявил во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам чрезвычайного виртуального саммита Группы семи по ситуации в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с "Талибаном", возможно, в Кабуле будет правительство "Талибана". И главное условие, которое мы ставим как G7, - они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих", - сказал Джонсон в эфире телеканала SkyNews.

Продолжая тему дорожной карты в отношении с талибами, он заявил, что западные страны не будут оказывать финансовую помощь новому правительству, если его действия будут идти вразрез с ценностями G7. "Если эти огромные фонды будут в теории разморожены для использования правительством и народом Афганистана, то мы говорим, что Афганистан не может дать обратный крен и превратиться в благодатную почву для террора, Афганистан не может стать государством, где производятся наркотики, девочки должны получать образование до 18-летнего возраста и так далее, - сказал Джонсон. - Это важные вещи, которые мы ценим в G7, они объединяют нас на Западе, за них мы боролись долгие годы в Афганистане и за них люди в Великобритании отдали свои жизни".