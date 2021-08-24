Бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Страна.ua".

Отмечается, что Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро "Крещатик", когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко.