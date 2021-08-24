Печальная новость в связи с ситуацией в Афганистане

Количество жителей Афганистана, которые скоро могут столкнуться с голодом из-за кризиса, вызванного захватом власти в стране радикальным движением "Талибан", к настоящему времени достигло 14 млн (всего в стране, по данным Всемирного банка, живут почти 39 млн человек).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во вторник сообщил агентству Reuters.

"Там будет "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения состояния экономики, отягощенного [пандемией] COVID-19", - заявил Бизли. Как передает агентство, глава ВПП призвал политических лидеров "действовать быстро", отметив, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране организации потребуется не менее $200 млн к сентябрю 2021 года.

В противном случае, по его словам, ситуация в Афганистане будет напоминать "ад на Земле". Еда, предназначенная для жителей страны, в следующем месяце начнет заканчиваться, а количество людей, которые будут нуждаться в гуманитарной помощи, удвоится. В ВПП надеются, что требуемые деньги выделят США вместе с Катаром и другими арабскими государствами Персидского залива.

Кроме того, Бизли заявил, что талибы дали гарантии не мешать организации доставлять помощь людям. "Таким образом, до сих пор они [талибы] шли на сотрудничество", - отметил глава ВПП.