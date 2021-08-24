Талибы отправились в Панджшер на переговоры с повстанцами

Представители радикального движения "Талибан" отправились на переговоры с повстанцами в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Делегация талибов должна встретиться с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом-младшим, сыном популярного полевого командира, убитого в 2001 году. По словам собеседника агентства, ожидается, что в результате переговоров провинция сдастся без боя.