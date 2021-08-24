https://news.day.az/world/1372656.html Талибы отправились в Панджшер на переговоры с повстанцами
Талибы отправились в Панджшер на переговоры с повстанцами
Представители радикального движения "Талибан" отправились на переговоры с повстанцами в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Делегация талибов должна встретиться с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом-младшим, сыном популярного полевого командира, убитого в 2001 году. По словам собеседника агентства, ожидается, что в результате переговоров провинция сдастся без боя.
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