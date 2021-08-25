В Армении власть и оппозиция закидали друг друга бутылками

Новая потасовка случилась в парламенте Армении, депутаты начали бросать друг в друга в бутылки, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Все началось с того, что депутат "Гражданского договора" Айк Саркисян (более известный в народе как "Шиш брнох" - "бутылконосец") заявил, что все министры обороны, при которых "за деньги или по звонку освобождались от армии - предатели родины".

После этого началась перепалка, скорее всего, с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном.

В Саркисяна полетела бутылка с водой, после чего депутаты оппозиции и "Гражданского договора" начали бросаться ими друг в друга.