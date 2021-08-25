https://news.day.az/world/1372714.html У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в среду в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии 1 057 км к северо-востоку от города Тауранга, в котором проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 29,5 км.
Сообщения об угрозе цунами пока не поступали.
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