https://news.day.az/world/1372722.html Афганистан: женщин попросили на работу больше не приходить - ВИДЕО
Афганистан: женщин попросили на работу больше не приходить - ВИДЕО
Представители новой власти Афганистана отправились на переговоры с лидером сопротивления в Панджшере, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ранее талибы отметили: если договориться не удастся, они пойдут на штурм провинции.
А западные страны продолжают эвакуацию своих граждан из Афганистана. США начали отправлять домой военных, при этом разрешили уничтожать американское оружие и технику.
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