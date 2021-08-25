Афганистан: женщин попросили на работу больше не приходить

Представители новой власти Афганистана отправились на переговоры с лидером сопротивления в Панджшере, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее талибы отметили: если договориться не удастся, они пойдут на штурм провинции.

А западные страны продолжают эвакуацию своих граждан из Афганистана. США начали отправлять домой военных, при этом разрешили уничтожать американское оружие и технику.