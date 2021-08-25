https://news.day.az/world/1372727.html Вандалы разгромили остановку в Подмосковье - ВИДЕО
Вандалы разгромили остановку в Подмосковье - ВИДЕО
Жители поселка Голубое пожаловались в полицию на шумную компанию, которая громко слушала музыку и била стекла остановки. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали хулиганов, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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