Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника связи

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-би" (CZ-3B, Long March-3B) осуществил запуск экспериментального спутника связи. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск состоялся во вторник в 23:41 по местному времени (19:41 по бакинскому времени) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, юго-западный Китай). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Этот старт стал 386-м по счету запуском для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Во вторник вечером Китай также осуществил запуск двух экспериментальных спутников "Жунхэ-01" и "Жунхэ-02". Аппараты этой серии являются демонстрационными спутниками интернет-связи. Пуск состоялся в 19:15 по местному времени (15:15 по Баку) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" (CZ-2C, Long March-2C).