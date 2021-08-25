https://news.day.az/world/1372745.html В США героически спасли глухую собаку, которая провела под асфальтом несколько дней - ВИДЕО
В США героически спасли глухую собаку, которая провела под асфальтом несколько дней - ВИДЕО
В штате Техас разрыли асфальт, чтобы спасти глухую 15-летнюю собаку. Пес застрял в ливневой канализации. Его искали два дня и наконец спасли.
Представляем вашему вниманию трогательные кадры:
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