В США героически спасли глухую собаку, которая провела под асфальтом несколько дней

В штате Техас разрыли асфальт, чтобы спасти глухую 15-летнюю собаку. Пес застрял в ливневой канализации. Его искали два дня и наконец спасли.

Представляем вашему вниманию трогательные кадры: