В Воронеже горит новостройка

В Воронеже горит ЖК "Атлантис" в районе Остужева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости Воронежа, в небо над городом поднялись клубы черного дыма, вокруг заспространился едкий запах гари. По информации от МЧС, возгорание началось на первом этаже. Пламя тушат около шести единиц техники. Локализовать огонь удалось около 11:00 по бакинскому времени.

Известно, что новый дом, где произошел пожар, строит ГК "Новострой".