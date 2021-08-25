Правозащитники сделали предупреждение талибам

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала новых лидеров афганского движения "Талибан" уважать права всех афганцев, особо подчеркнув, что обращение с женщинами и девочками - "фундаментальная красная линия", которую нельзя переступать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На заседании Совета по правам человека в Женеве Бачелет привела достоверные, по утверждениям организации, сообщения о нарушениях международного гуманитарного права в отношении гражданского населения в районах, находящихся под контролем талибов.

Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека: "Они включают, среди прочего, казни гражданских лиц и военнослужащих афганских национальных сил безопасности, ограничения прав женщин - включая их право на свободное передвижение и право девочек на посещение школ, вербовку детей-солдат, а также подавление мирных протестов и выражения инакомыслия".

Генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар, которая ранее сообщала об убийствах талибами представителей этнических меньшинств, призвала международное сообщество не отказываться от своей "ответственности перед народом Афганистана".

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International: "Поскольку талибы являются террористической группой, мы должны задействовать средства давления - ведь они не могут получить доступ к своим активам, кроме как обходным путем, они не могут получить финансовую помощь, они не могут получить кредиты Всемирного банка и т.д. Так что у нас есть рычаги давления".

Представитель "Талибана" назвал обвинения в нарушении прав человека необоснованными и заявил, что сообщения о жестоких расправах над противниками движения не соответствуют действительности.