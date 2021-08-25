Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в среду договорились усилить координацию по Афганистану. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай готов усилить диалог по Афганистану с Россией и прочими членами международного сообщества", - приводит телеканал слова китайского лидера.

По данным Центрального телевидения Китая, Путин выразил согласие на предложение Си Цзиньпина усилить координацию по афганскому вопросу.

"Мы намерены установить политические рамки для открытого и толерантного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в Афганистане", - уточнил лидер КНР.

Си Цзиньпин заявил о том, что политические силы в Афганистане должны дистанцироваться от всех террористических организаций.

Он отметил, что властям Афганистана необходимо создать открытую политическую конструкцию. "Им следует осуществлять умеренную и сдержанную внутреннюю политику, полностью отмежеваться от всех террористических организаций и поддерживать дружеские отношения со всеми странами мира, особенно с сопредельными странами", - приводит телеканал слова главы государства.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и за несколько часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан, "чтобы не допустить кровопролития". Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в такой ситуации он по конституции становится исполняющим обязанности главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.