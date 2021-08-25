В Японии утвердили расширение режима ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии утвердило решение ввести чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса еще в восьми префектурах в разных частях страны. Об этом в среду на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В стране продолжает фиксироваться рост новых случаев заражения. В связи с этим мы решили добавить в зону действия режима ЧС префектуры Айти, Гифу, Миэ, Мияги, Окаяма, Сига, Хиросима и Хоккайдо. Срок действия мер - с 27 августа до 12 сентября", - сказал он. Суга также призвал местные власти усилить поддержку системы здравоохранения с целью обеспечения достаточного числа коек в больницах, а также оборудования, включая ИВЛ. Особое внимание премьер призвал уделять профилактике распространения вируса в школах и других учебных заведениях.

В настоящее время режим ЧС действует еще в 13 регионах Японии, включая Токио, Осаку, Киото и Окинаву. Таким образом, меры распространятся на 21 из 47 префектур.

Власти намерены расширить действие более мягкого по сравнению с ЧС режима усиленных мер против коронавируса. Число префектур, где действует такой режим, увеличится с восьми до 12. Оба режима в первую очередь подразумевают требования к заведениям общепита закрываться не позднее 20:00 и ограничить продажу алкоголя. Компании просят переводить до 70% сотрудников на удаленную работу.

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии превысило 1,34 млн, зафиксировано 15,7 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 1,1 млн заразившихся, почти 2 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии.