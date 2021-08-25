https://news.day.az/world/1372842.html В московском метро подросток уселся на мальчика-инвалида и спровоцировал драку - ВИДЕО
В московском метро подросток уселся на мальчика-инвалида и спровоцировал драку - ВИДЕО
В полицию пожаловалась семья ребенка с расстройством аутического спектра, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как заявили родители, в подземке на станции "Румянцево" сверху на их сына внезапно сел молодой человек 17 лет. Затем возникла потасовка.
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