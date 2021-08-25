Талибы провели в Катаре встречу со спецпредставителем правительства ФРГ по Афганистану

Делегация радикального движения "Талибан" провела в Дохе встречу со спецпредставителем правительства Германии по Афганистану Маркусом Потцелем. Об этом сообщил в среду в Twitter представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вчера [представитель политического офиса движения] Шер Мохаммад Аббас Станикзай и сопровождающая его делегация встретились в Дохе с Маркусом Потцелем <...>. В ходе встречи обсуждались политические вопросы и ситуация в аэропорту Кабула", - отметил Шахин.

По его данным, делегация талибов указала представителю ФРГ на важность того, чтобы иностранные войска покинули территорию Афганистана к установленному сроку. "Это откроет путь к возобновлению гражданских рейсов. Люди, имеющие соответствующие документы, смогут путешествовать коммерческими рейсами после 31 августа", - подчеркивается в сообщении.

Германская делегация, как добавил представитель талибов, "подтвердила продолжение гуманитарной помощи Афганистану и добавила, что приостановленные проекты по развитию также будут возобновлены после нормализации ситуации [в стране]".