Экс-президент Афганистана войдет в совет по управлению страной

Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла, афганский экс-президент Хамид Карзай и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар войдут в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство радикального движения "Талибан". Об этом среду сообщил телеканал Ariana News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Указанные три политических деятеля сразу же после вступления вооруженных формирований талибов создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану". Они провели ряд встреч с представителями движения с целью формирования новых органов власти, в том числе правительства с широким представительством афганского общества.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны тем временем эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.