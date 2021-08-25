ДТП в Сочи с участием Lamborghini

В Сочи, кажется, решили поставить рекорд по самым дорогим ДТП. Lamborghini во время перестроения влетел в бок легковушки. От удара элитный спорткар отбросило через встречную полосу прямо в отбойник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Обломки авто раскидало по всей трассе. Водитель машины, которой достался самый сильный удар, пострадал. А вот лихач на спорткаре отделался синяками.

Уже известно, что Lamborghini он взял в аренду и сразу решил испытать всю мощность авто. Впрочем, сейчас больше вопросов вызывают сотрудники проката, которые выдали 19-летнему водителю автомобиль стоимостью выше 15 миллионов рублей.