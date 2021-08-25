Кот-провокатор дразнил собак, но с него сняли обвинения

Жительница небольшой деревни в Ленинградской области обвинила в терроризме соседского кота по кличке Пушок. По ее мнению, животное специально приходит на ее участок после 11 вечера и дразнит собак, которые громко лают и не дают спать. Ситуацию можно было бы воспринять как шутку, но пострадавшая от бессонницы вполне серьезно пошла в полицию и написала реальное заявление на хозяина кота-провокатора, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кота по кличке Пушок днем с огнем не сыщешь на участке размером почти девять соток, а за ним еще целое поле.

По словам хозяина, его питомцу есть где разгуляться. Вот только в один злополучный день Пушку вздумалось навестить чужой участок, где он еще и собак соседских разозлил. Владелице это не понравилось настолько, что она нажаловалась на питомца в сельскую администрацию.



Автором жалобы оказалась местная жительница Наталья Моторина. Она живет через дорогу от дома Пушка. На своем участке она держит большое хозяйство.

Ее животные гуляют за сеткой, поэтому, по мнению Натальи, соседский кот также должен находится под присмотром.



"Кот - это кто? Домашнее животное. Домашние животные где содержатся? Дома", - утверждает Наталья Моторина.

Как только заявление возмущенной соседки легло на стол чиновников, делу пришлось дать ход. Хозяину кота вручили повестку и пригрозили штрафом.



"Если на каждого кота писать... Коты ходят, где хотят. Если так писать, работы прибавится", - считает хозяин Пушка Евгений Попов.

В администрации говорят, что для них жалоба на кота вовсе не стала юридической сенсацией. В прошлом году разбирались с курицами, которые зашли на чужой участок. Они, как и кот Пушок, нарушили закон Ленинградской области, который не допускает перемещения домашних животных за пределы места содержания. За нарушение закона предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.



"То, что кошка дразнит, установить не можем, это не наши полномочия, но то, что кошка находилась не на участке, специалистами проводилась проверка", - говорит исполняющая обязанности главы администрации Бегуницского сельского поселения Наталья Михайлова.

Все обвинения Евгений отрицает. Он говорит, что его Пушок - дружелюбный кот, он и мухи не обидит. На домашнюю птицу не посягает, собаками не интересуется. А если и заходит на чужой участок, то только к приятелю своего хозяина - дяде Славе.

Хозяин Пушка подозревает, что соседку разозлил вовсе не кот. Она решила отомстить за старое, ведь это он сам первым нажаловался на нее, когда она только поселилась в деревне и завела целый двор животных - свиней, индюков и собак.

Заявление Натальи чиновники рассмотрели и сняли все обвинения с Пушка. Жалобщица не смогла предоставить документальные подтверждения неподобающего поведения кота. Теперь в администрации ломают голову над тем, как бы примирить двух соседей, ведь у них так много общего, например, любовь к животным.