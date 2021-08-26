Крупнейший вредитель Африки «закопает» углекислый газ

Южно-Африканская Республика (ЮАР) в конце 2023 года запустит пилотный проект по улавливанию и хранению углерода (сarbon capture and storage). Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Страна не собирается отказываться от угля, поэтому ищет способы сократить выбросы углекислого газа. Всемирный банк выделит на финансирование проекта 23 миллиона долларов.

Южная Африка - крупнейший вредитель на континенте - ежегодно выбрасывает в атмосферу 470 миллионов тонн углекислого газа, поскольку большую часть электроэнергии обеспечивают угольные электростанции. В провинции Лимпопо находится четвертая в мире по мощности электростанция такого типа.

Проект реализуют на северо-востоке ЮАР, где располагаются несколько угольных электростанций и самый крупный в мире завод по переработке угля в жидкое топливо. Проектом предусматривается прокладка трубопровода, по которому CO2, сжатый возле крупных источников выбросов газа, попадет в резервуары под "непроницаемыми горными породами" на километровой глубине. В год планируется "закапывать" от 10 до 50 тысяч тонн углекислого газа.

В стране потенциально можно спрятать 150 гигатонн газа - в основном в шельфовых бассейнах на восточном и западном побережье. Местная компания Sasol, занимающаяся добычей полезных ископаемых и энергетикой, не уверена в экономической целесообразности проекта, но намерена изучить его. У экологов неоднозначное мнение относительно технологии улавливания и хранения углерода. Они считают, что из-за этого способа сжигание ископаемого топлива продолжится.