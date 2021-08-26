Одного из лидеров нефтедобычи уличили в нежелании спасать планету

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) входят в пятерку мировых лидеров по нефтедобыче и ежегодно производят около 300 миллионов тонн углекислого газа, из-за чего их фактически уличили в нежелании спасать планету от вредных выбросов. Как пишет Bloomberg, власти страны признались, что из-за погодных условий не успеют разработать план по достижению чистого нуля до конференции ООН по изменению климата, которая должна пройти в ноябре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кайс Аль-Сувайди из Министерства ОАЭ по изменению климата и окружающей среде отметил, что правительство страны хочет бороться с глобальным потеплением, но пока не может отказаться от ископаемого топлива. Экстремальная жара и засуха вынуждают использовать огромное количество энергии для охлаждения помещений и опреснения воды.

Пока что ни одно государство из ОПЕК не представило обновленный план по достижению углеродной нейтральности (сокращения до нуля выбросов углекислого газа). При этом, власти Великобритании и США возлагали надежды на ОАЭ. Они ожидали, что из крупных нефтепроизводителей страна раньше всех представит новые цели по выбросам и уложится в сроки ООН.

По словам Аль-Сувайди, некоторые страны поспешили обнародовать цели по климату - они не объяснили, как именно собираются сокращать выбросы, и не издали соответствующие законы. У ОАЭ другая стратегия - государству потребуется больше времени для проведения исследований и выяснения наиболее эффективных мер декарбонизации.

Принятие более строгих целей по климату не обязательно заставит ОАЭ отказаться от продажи нефти - главного источника доходов страны. При этом, наличие плана по сокращению выбросов до нуля у одного из главных производителей нефти может побудить другие государства Персидского залива присоединиться к борьбе с глобальным потеплением.

Аль-Сувайди считает и текущие цели ОАЭ по сдерживанию климатических целей достаточно амбициозными. В декабре власти пообещали в течение десяти лет сократить выбросы парниковых газов на 25 процентов относительно доиндустриального уровня. Представитель Министерства по изменению климата добавил, что ОАЭ успешно движется к выполнению этой цели.

Кроме ОАЭ обновленные планы по достижению углеродной нейтральности не представили и другие главные загрязнители планеты, среди которых Россия, Индия и Китай. По мнению эксперта Салимула Хука, безответственное отношение правительств к изменению климата не остановит повышение температуры относительно доиндустриального уровня на отметке в 1,5 градуса Цельсия, как было установлено в Парижском соглашении 2015 года.