Принц Гарри и Меган Маркл лишились сотен тысяч сторонников за год

Герцог и герцогиня Сассекские лишились нескольких сотен тысяч сторонников. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

От аккаунта принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Instagram отписались более 700 тысяч человек за последний год. Сейчас количество их подписчиков составляет 10,1 миллиона человек. За это же время на страницу принца Уильяма и Кейт Миддлтон подписался миллион пользователей - теперь у них 13 миллионов последователей. Аккаунт Елизаветы II набрал за год 1,3 миллиона новых подписчиков - на страницу королевы подписаны 10,3 миллиона человек.

При этом, по данным издания The Sun, только 66 процентов подписчиков принца Гарри и Меган Маркл являются реальными людьми: около трех миллионов могут быть ботами.

По заявлению биографа принца Гарри Анджелы Левин, герцог и герцогиня Сассекские теряют сторонников из-за того, что их громкие заявления расходятся с делами. "Они говорят, что надо быть сострадательными, но при этом не проявляют никакого сочувствия к семье. Они говорят об изменении климата и призывают людей стать "зелеными", а сами летают на частных самолетах. Люди явно дали понять, что не согласны с таким поведением, и отписались", - пояснила Левин.