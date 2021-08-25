Ученые начали работу над экологическим атласом Европы

Российские и европейские ученые приступили к работе над экологическим атласом Европы, который позволит точно установить наиболее загрязненные территории и источники этого загрязнения. Об этом рассказал директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников в ходе форума "Технопром-2021", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы в ОИЯИ вместе с 14 европейскими странами занимаемся составлением экологического атласа европейского континента - европейской части РФ и всех европейских стран - через исследование мхов на пучках нейтронов из реактора. Составление этого атласа кроме новых знаний о том, как и какие участки загрязнены, дает абсолютно точный инструмент, чтобы понимать, что является источниками этих загрязнений. А когда мы понимаем, какие предприятия, какие страны являются источниками загрязнения, это напрямую влияет на карбоновый след и на СО2 налоги", - сказал Трубников.

По его словам, сложение усилий ученых из разных стран помогает установить адекватную и прозрачную картину того, а как вообще экология меняется, и кто на нее влияет. Трубников добавил, что ядерная физика готова помогать климатическим исследованиям и борьбе с изменениями климата антропогенного характера. В качестве примера он привел Байкальский нейтринный телескоп, который отслеживает нейтрино, прилетающие из недр активных галактик. Телескоп при этом также является самым большим в мире монитором Байкала, и в режиме онлайн дает картину об изменениях как по биоразнообразию, так и по состав и качеству воды озера.

"На нейтронных пучках реактора и вообще, изучая излучение частиц на растениях, можно понимать, как меняется механизм фотосинтеза у этих растений. Мы в ОИЯИ, и на реакторе ПИК, и на нескольких европейских реакторах с помощью пучков нейтронов исследуем как излучение, естественный фон излучения влияет на эффективность механизма фотосинтеза у растений. Это важная информация, чтобы организовывать карбоновые полигоны и для ученых, которые изучают развитие лесных массивов", - пояснил Трубников.

В целом по его словам, чтобы попытаться установить какой-то глобальный баланс и справедливость с точки зрения экономических санкций, нужно объединять усилия ученых, и создавать по возможности максимально открытую и прозрачную картину экологических изменений как в Мировом океане, так и на земельных территориях. "Это бесценный материал для тех организаций, которые принимают решения в отношении тех или иных экономических режимов и каких-то нововведений", - пояснил ученый.