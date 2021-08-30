В Сан-Франциско запустили беспилотное такси

Дочерняя компания Google Waymo, которая специализируется на беспилотных автомобилях, запустила в городе Сан-Франциско программу такси без водителя. Желающие смогут прокатиться на электрическом Jaguar I-PACE, сообщается на сайте производителя, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пока программа Trusted Tester работает в тестовом режиме. Таким способом компания движется в сторону будущего с "полностью автономными поездками". Для участия в эксперименте необходимо скачать приложение Waymo One, где после поездки можно оставить отзыв. Однако публично делиться мнением запрещено. Изначально компания проводила тестирование с избранными пассажирами, однако решила расширять круг пользователей.

Участники вызывают автомобиль через программу и указывают место, в которое поедут. Во время поездки происходящее на дороге транслируется на экран в автомобиле. В салоне также есть кнопка, нажав на которую можно остановить автомобиль в случае необходимости. Машину также подготовили для пассажиров с "любым уровнем мобильности", оборудовав внутри место для инвалидной коляски.