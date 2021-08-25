Польша остановила эвакуацию из аэропорта Кабула

Польша остановила эвакуацию граждан из аэропорта Кабула по воздуху из соображений безопасности. Об этом сообщает Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что решение о прекращении эвакуации было принято после консультаций с официальными лицами США и Великобритании. "После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат", - подчеркнул он.

По словам замглавы польского МИД, из столицы Афганистана вылетели два последних эвакуационных рейса Польши - в Узбекистан и в Варшаву. Пшидач отметил, что часть военного контингента останется в Кабуле для завершения ряда организационных задач.