Германия задумалась о способах эвакуировать людей из Кабула после 31 августа

Эвакуацию граждан Германии из Афганистана могут продлить после 31 августа, сейчас Берлин задумался о других способах вывезти людей так, чтобы не нарушить договоренности с представителями террористического движения "Талибан". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Германии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам представителей ведомства, эвакуация из Афганистана может быть продолжена не в форме военной операции, а гражданскими спецрейсами. Сейчас эти детали обсуждаются с талибами, странами-соседями Афганистана и международными партнерами ФРГ.

Другой вариант, обсуждаемый германским правительством, - вывоз людей сухопутным путем.