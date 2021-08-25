Пандемия коронавируса не спасла планету от загрязнения

В мире сжигают больше угля, чем до пандемии, и это ставит под угрозу глобальные цели по спасению планеты от климатических изменений. Загрязнение атмосферы превысило докризисные показатели на пять процентов. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету лондонского аналитического центра Ember, выбросы в энергетическом секторе восстановились в первой половине 2021 года и теперь на пять процентов выше, чем за тот же период 2019 года, до пандемии коронавируса. Увеличение показателей связано с тем, что коммунальные предприятия используют больше угля для удовлетворения выросшего спроса на электроэнергию.

В докладе говорится, что темпы перехода энергопроизводителей на более экологичные источники повлияют на глобальное потепление больше, чем компании любого другого экономического сектора в следующие десять лет. Ember проанализировал данные из 63 стран, на которые приходится 87 процентов мирового производства электроэнергии. Ветряная и солнечная энергетика в первом полугодии 2021 года покрывала большую часть мирового спроса, но этих ресурсов оказалось недостаточно, чтобы полностью вытеснить уголь, особенно в Азии. Только США, Японии, Корее и ЕС удалось сократить выбросы по сравнению с допандемийным уровнем благодаря подавлению роста спроса на электроэнергию.

Самая большая потребность в энергоресурсах обнаружилась в азиатских странах. Лидерами оказались Монголия, Китай и Бангладеш. Эти государства, наряду с Вьетнамом, Казахстаном, Пакистаном и Индией удовлетворяли растущий спрос в первую очередь за счет сжигания большего количества угля. Китай, Индия и Пакистан произвели рекордное количество электроэнергии. В Пакистане и Бангладеш в первые шесть месяцев этого года никак не посодействовали выработке ветряной и солнечной энергии.

Объемы сожженного угля в Китае за указанный период оказались больше, чем масса использованных "грязных" источников во всем Евросоюзе. Это увеличило долю КНР в мировом угольном производстве до 53 процентов по сравнению с 50 процентами два года назад. В то же время страна заявила, что к 2060 году хочет добиться углеродной нейтральности.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, что масштаб ущерба атмосфере от энергетического сектора вырастет на 3,5 процента в этом году и еще на 2,5 процента в следующем году, достигнув рекордного уровня. Вместе с этим для достижения глобальных климатических целей выбросы должны сокращаться на 4,4 процента в год, заявило МЭА.

Ни в одной стране не наблюдалось одновременного роста спроса на электроэнергию и снижения выбросов при ее выработке. Россия и Норвегия увеличили использование гидроэнергии за счет большого количества осадков, но это решение недолго приносило выгоду.

В этом году впервые ветряная и солнечная энергетика составили более десяти процентов мировой электроэнергии, обогнав ядерную. Возобновляемые источники удовлетворили 57 процентов мирового спроса в первом полугодии 2020 года. Остальную его часть покрыл уголь.