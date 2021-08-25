«Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома из-за «неуважения»

"Талибан" временно запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления официального представителя движения Забихуллы Муджахида, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, такая мера необходима, так как группировке сложно контролировать членов движения, следить, чтобы они "уважительно относились" к женщинам и "не причиняли им боль". Муджахид подчеркнул, что солдаты талибов "постоянно меняются и не обучаются".

Представитель движения добавил, что "Талибан" начал поиск способов обеспечения безопасности женщин. До этого времени Муджахид рекомендовал им "взять отпуск с работы", пока не будут прописаны соответствующие процедуры.