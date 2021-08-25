Колумбиец семь раз привился от коронавируса

В городе Кали на западе Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации телеканала, колумбиец делал прививки в разных центрах вакцинации, поэтому его не удалось сразу обнаружить. Министр здравоохранения города Миерланди Торрес заявила, что мужчине более 60 лет и он страдает психическими расстройствами. Колумбиец вакцинировался препаратами разных компаний, в том числе Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Janssen. Опасных побочных эффектов у него не выявили.

"Этот инцидент - явный пример слабости информационных систем в получении данных о вакцинированных людях в режиме реального времени. Очевидно, что такое положение вещей затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев", - заключила Торрес. Для предотвращения подобных ситуаций власти Кали разработали специальный бланк согласия на прививку, который все жители обязаны подписать перед вакцинацией.