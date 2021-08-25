В США ожидают атак "ИГ" в аэропорту Кабула

Американские военные полагают, что террористическая группировка "ИГ" планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация граждан США и других стран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США считают, что "ИГ", заклятый враг "Талибана", стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) способна и планирует совершить серию атак", - заявил источник телеканала.

В публикации отмечается, что в Пентагоне обеспокоены возросшим потоком угроз со стороны "ИГ" совершить нападение в толпе людей, ожидающих возможности попасть в кабульский аэропорт для эвакуации.

Эта обеспокоенность еще больше усилилась на фоне новостей о том, что из двух тюрем неподалеку от Кабула недавно сбежали более 100 заключенных, лояльных местному филиалу "ИГ", указывает телеканал.