Талибы издали приказ об открытии афганских банков

Движение "Талибан" издало приказ об открытии афганских банков. Об этом сообщает газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все банки в стране, в том числе Центральный банк, возобновят свое функционирование. Мы провели соответствующие подготовительные мероприятия, призываем сотрудников банков вернуться на свои места", - заявил представитель группировки Забихулла Муджахид, комментируя возобновление работы финансовой системы страны.

Впервые с 15 августа в Афганистане заработают финансовые институты. После захвата Кабула и закрытия банков в стране начался дефицит наличности, что замедлило темпы торговли и вынудило ряд предприятий закрыться. Страна оказалась на грани финансового коллапса.

"У нас упала прибыль и не хватает наличных денег, чтобы платить зарплату работникам, если так пойдет и дальше, то нам придется закрываться", - заявил в беседе с журналистами владелец кабульского кафе Эсматулла. По его словам, после прихода талибов к власти ежедневная выручка упала с 40 тысяч афгани (около 34 тысяч рублей) до пяти тысяч.

Ситуация усугубилась после того, как США решили заморозить активы афганского правительства, насчитывавшие порядка 9,5 миллиардов долларов. Международный валютный фонд также заблокировал чрезвычайные резервы афганского Центробанка в размере 450 миллионов долларов. По мнению бывшего министра финансов Афганистана Аджмала Ахмади, в руках талибов осталось не более чем 0,01 процента афганских резервов.