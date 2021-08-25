У биткоина появился «зеленый» конкурент

У самых популярных криптовалют - Bitcoin и Ethereum - появился "зеленый" конкурент. Криптовалюта Cardano (ADA) стала третьей по стоимости, поскольку майнеры ищут более экологичные альтернативы. Об этом сообщает Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация Cardano составляет 86,47 миллиарда долларов, а стоимость токена за последнюю неделю выросла более чем на 36 процентов до 2,64 доллара. Криптовалюта сместила с третьего места токен биржи Binance с капитализацией 81,48 миллиарда долларов.

Cardano - это блокчейн-платформа, имеющая собственную внутреннюю криптовалюту под названием ADA. Была основана в 2015 году соучредителем Ethereum Чарльзом Хоскинсоном и запущена в 2017 году. С тех пор токен вернул инвесторам 7,08 тысяч процентов. ADA назван так в честь Ады Лавлейс, британской графини XIX века, известной своей работой над вычислительной машиной. Она считается первым в мире программистом.

Влияние майнинга на окружающую среду стало частью экологической повестки государств. Например, в Китае и Иране этим летом временно запретили майнинг, обосновывая это тем, что компьютеры, используемые в процессе, потребляли слишком много энергии и вызывали перебои с электричеством.

В этом вопросе токен Cardano, бесспорно, выигрывает на фоне Bitcoin и Ethereum. Если Bitcoin потребляет столько же энергии, сколько и государство Чили, - 77,78 тераватт в час, то Cardano потребляет всего 0,006 тераватт в час. Последние данные показывают, что ежегодные выбросы от майнинга Bitcoin составляют более 57 миллионов тонн углекислого газа в год, что примерно соответствует годовому выбросу углерода в небольшой европейской стране.

Росту токена Cardano поспособствовало не только его соответствие "зеленой" повестке. Одной из причин роста стал запланированный на 25 августа выход на Японскую биржу. Считается, что в Японии самые строгие критерии для входа на рынок. Кроме того, технологии, с которыми работает платформа, благотворно сказываются на росте. Стоимость токена Cardano увеличилась на 22 процента после того, как Хоскинсон анонсировал крупное обновление Alonzo, которое будет запущено в сентябре. Alonzo внедрит в Cardano смарт-контракты, которые используют блокчейн для выполнения различных функций, например, отправки информации или документов. Смарт-контакты позволят Cardano добавить функцию собственных децентрализованных приложений (dApps) для обмена капиталом или активами двумя контрагентами без посредников.