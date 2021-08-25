США подготовят план на случай возможного продления сроков эвакуации из Кабула
Министерство обороны США разработает план на случай возникновения необходимости продления сроков военной операции по эвакуации из Афганистана. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Что касается планирования на случай чрезвычайных ситуаций. Разумеется, я не собираюсь забегать вперед [этого] процесса <...> Мы - организация, занимающаяся планированием, одна из наших основных задач заключается в обеспечении того, чтобы у президента [США] были варианты [действий]. Он [президент страны Джо Байден] ясно дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Мы по-прежнему работаем над достижением этой цели, но мы будем набрасывать потенциальный [план на случай чрезвычайных ситуаций] ", - сказал он.
Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как подтвердил во вторник Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагон и Госдепу разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости.
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