В ВОЗ назвали предстоящие три месяца важными для подготовки к будущим пандемиям

Предстоящие три месяца имеют исключительно важное значение для выработки мер по подготовке и реагированию на будущие пандемии. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что в сентябре начинается сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре состоится саммит Группы двадцати (G20), а в ноябре - специальная сессия ВОЗ. "Предстоящие три месяца будут критически важным периодом для формирования будущего подготовки и реагирования на пандемии", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор напомнил, что ВОЗ имеет "уникальный глобальный мандат", "охват" и "легитимность", объединяя в своих рядах 194 страны. По его словам, структуры, которые будут заниматься подготовкой и реагированием на пандемии будущего, должны быть основаны на принципе участия в этой работе всех стран, а также партнеров, занимающихся окружающей средой и здоровьем животных. Работа должна быть увязана с "конституционным мандатом ВОЗ". В этой связи Гебрейесус высказался против создания "структур, параллельных ВОЗ", поскольку это может привести к "дальнейшей фрагментации глобальной архитектуры здравоохранения".