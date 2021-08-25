https://news.day.az/world/1373003.html В Армении большинство школьников не могут бегло читать
В Армении большинство школьников не могут бегло читать
В Армении большинство школьников не могут бегло читать.
Об этом депутат от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Армен Геворкян заявил в среду на заседании парламента Армении, сообщают армянские СМИ.
Депутат парламента Армении привел данные индекса образовательной бедности (Learning Poverty) Всемирного банка, согласно которым примерно каждый третий школьник по окончании начальных классов в Армении не может бегло читать текст уровня сложности, соответствующей его возрасту.
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