В Армении большинство школьников не могут бегло читать.

Об этом депутат от оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Армен Геворкян заявил в среду на заседании парламента Армении, сообщают армянские СМИ.

Депутат парламента Армении привел данные индекса образовательной бедности (Learning Poverty) Всемирного банка, согласно которым примерно каждый третий школьник по окончании начальных классов в Армении не может бегло читать текст уровня сложности, соответствующей его возрасту.