https://news.day.az/world/1373006.html В Турции начался третий этап клинических испытаний собственной вакцины TURKOVAC
В Турции начался третий этап клинических испытаний собственной вакцины TURKOVAC
В Турции начался третий этап клинических испытаний отечественной вакцины TURKOVAC.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в рамках испытаний вакциной привились волонтеры в Университете Эрджиес.
Согласно информации, в рамках третьего этапа вакцины были введены волонтерам в городской больнице Кайсери.
Отметим, что отечественная вакцина TURKOVAC против коронавируса нового типа (COVID-19) разработана в сотрудничестве с Университетом Эрджиес (ERU) и Управлением институтов здравоохранения Турции (TÜSEB) при министерстве здравоохранения страны.
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