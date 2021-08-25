В Турции начался третий этап клинических испытаний собственной вакцины TURKOVAC

В Турции начался третий этап клинических испытаний отечественной вакцины TURKOVAC.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в рамках испытаний вакциной привились волонтеры в Университете Эрджиес.

Согласно информации, в рамках третьего этапа вакцины были введены волонтерам в городской больнице Кайсери.

Отметим, что отечественная вакцина TURKOVAC против коронавируса нового типа (COVID-19) разработана в сотрудничестве с Университетом Эрджиес (ERU) и Управлением институтов здравоохранения Турции (TÜSEB) при министерстве здравоохранения страны.