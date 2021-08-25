Будущее Афганистана определят не слова, а действия талибов

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам главы государства, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения "Талибан" с "осторожным оптимизмом".

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

"Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане", - заверил президент.

Президент подчеркнул при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

Президент Турции далее привлек внимание к внешней политики Анкары, основанной на принципах уважения к территориальной целостности и суверенитету других стран.

По словам Эрдогана, операции ВС Турции за пределами страны всегда учитывали эти факторы.

Турецкий лидер остановился и на ситуации на Южном Кавказе.

Эрдоган отметил, что с завершением оккупации Нагорного Карабаха, в регионе сформировались условия для долгосрочного мира. "Если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги", - сказал президент Турции.