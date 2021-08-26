«Талибан» закрыл афганцам доступ в аэропорт Кабула

Радикальное движение "Талибан" (организация запрещена в России) перекрыло доступ в аэропорт Кабула для афганцев и пропускает только иностранцев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

По его словам, афганцы устроили перед аэропортом беспорядок, все двери закрыты. Источник добавил, что доступ к аэропорту закрыт в том числе для афганцев с иностранным гражданством до тех пор, пока у талибов не появятся новые распоряжения.

Один из очевидцев рассказал, что боевики останавливают автомобили посольств перед воздушной гаванью и не позволяют им забрать с собой своих коллег-афганцев и отвезти их в аэропорт.

Боевики "Талибана" объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту. Накануне, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.