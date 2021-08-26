Пресс-секретарь Эрдогана назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана

Эвакуация турецких военнослужащих может быть завершена в течение 24 или 36 часов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Калын сказал, что Турция продолжит свою работу в аэропорте Кабула: "Наши гражданские специалисты могут оказать поддержку аэропорту. Переговоры по этому поводу продолжаются", - отметил пресс-секретарь.

Касательно вопроса мигрантов, Калын заявил, что Турция продолжает дипломатические контакты для предотвращения иммиграции.

"Турция внесла свой вклад в иммиграционный вопрос. Турция - не чей-то эмиграционный склад. Нами приняты новые меры по борьбе с нелегальной иммиграцией", - добавил Калын.