Госсекретарь США уверен, что у Вашингтона есть рычаги влияния на талибов

У США есть рычаги давления на движение "Талибан" даже после его прихода к власти в Афганистане, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану", что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации. У нас, безусловно, есть и стимулы, и рычаги воздействия на будущее афганское правительство, чтобы так оно и было", - приводит РИА Новости слова Блинкена.

Блинкен добавил, что талибы дали такие обязательства, и выразил уверенность в том, что "вести себя ответственно" - в их интересах.