В Австралии задумали превратить сточные воды в водород

Исследователи в Австралии начнут работать с коммунальными предприятиями, чтобы изучить сточные воды как сырье для производства водорода, сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Над проектом будет работать команда из Университета Монаша в Мельбурне. Исследователи задумали решить проблему нехватки воды при производстве водорода. Они надеются разработать инновационный подход, в рамках которого воду повторно используют и превратят в водород с помощью электролиза.

Международное энергетическое агентство описывает водород как "универсальный энергоноситель" с широким спектром применения: его можно использовать в таких секторах как транспорт и промышленность. Водород производится разными способами. Один из методов включает применение электролиза, в процессе которого электрический ток разделяет воду на кислород и водород. Если для этого используется электричество из возобновляемых источников (например, энергия воды или солнца), то такой водород называется "зеленым".

"Количество доступных сточных вод намного превышает количество воды, необходимой для производства водорода", - рассказал профессор химической инженерии Чживан Сян. По его словам, большая часть очищенной воды в Австралии либо сбрасывалась в близлежащие водоемы, либо использовалась для орошения. "Учитывая то, что объем воды с централизованных городских очистных сооружений очень стабилен, это очень многообещающий ресурс для электролиза", - считает профессор.

В настоящее время большую часть водорода получают при помощи ископаемого топлива, а "зеленый" водород остается очень дорогим для производства. Правительство Австралии заявило, что хочет развивать водородную промышленность и производить "чистый" водород по цене меньше двух долларов за килограмм.