Первая в мире страна оказалась на грани голода из-за глобального потепления

ООН предупредила, что Мадагаскар рискует стать первой страной, где глобальное потепление стало причиной массового голода. Десятки тысяч местных жителей уже голодают из-за четырехлетней засухи, сообщает "Би-Би-Си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам ООН, от катастрофического голода страдают тридцать тысяч человек. Есть опасения, что число пострадавших может резко возрасти, поскольку в стране наступает традиционный "постный сезон" перед сбором урожая. "Это беспрецедентно. Эти люди ничего не сделали для того, чтобы вызвать изменение климата. Они не сжигают ископаемое топливо... и все же они несут на себе основную тяжесть изменений", - подчеркнула Шелли Такрал из Всемирной продовольственной программы ООН.

Хотя на Мадагаскаре засухи случаются довольно часто, эксперты связывают нынешний продовольственный кризис именно с глобальным потеплением и ожидают, что эта проблема только усилится. "Во многих отношениях это можно рассматривать как очень весомый аргумент для изменения своего образа жизни - заметил ученый из южноафриканского Кейптаунского университата Рондро Барималала.

Однако сейчас страна переживает самый засушливый за последние сорок лет период. Некоторые жители острова вынуждены есть насекомых, чтобы не умереть от голода. "Мы с детьми едим это каждый день уже восемь месяцев, потому что нам больше нечего есть, а дождей нет, чтобы мы могли собрать урожай с посевов", - пожаловалась мать четверых детей, показывая сотрудникам ООН саранчу.

"Цены на рынке растут - в три или четыре раза. Люди продают свою землю, чтобы получить деньги на еду", - добавила сотрудница благотворительной организации SEED Цина Эндор. Ее коллега Ломба Хасоавана рассказал, что раньше многие фермеры раньше ночевали на полях, чтобы защитить посевы от голодающих. Сейчас это стало слишком опасно.