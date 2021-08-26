Аргентинские ученые оценили эффект «Спутника V» через полгода после вакцинации

Ученые из Аргентины оценили эффект "Спутника V" через полгода после вакцинации. Они выяснили, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после прививки, со временем только увеличивается. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az.

Исследователями был проведен анализ числа антител и их способности нейтрализовать коронавирусную инфекцию и его варианты на 1,8 тысячи образцах сыворотки крови людей, привитых "Спутником V". Образцы были получены в период с января по август 2021 года.

"Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после применения "Спутника V"", - заявило министерство науки, технологий и инноваций Аргентины касательно силы антител после вакцинации "Спутником V".

Исследователи также проанализировали эффективность препарата против различных вариантов COVID-19, которые встречаются в Аргентине. Выяснилось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом "дельта плюс".