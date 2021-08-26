Меркель призвала мир к переговорам с талибами

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает к поддержанию диалога с талибами даже после завершения эвакуации иностранцев и беженцев из Афганистана. В ходе выступления в Бундестаге глава правительства говорила, что мировое сообщество будет вынуждено общаться с движением, которое многие государства называют террористическим, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Новая реальность печальна, но нам надо принять её. Нашей задачей должно стать максимальное сохранение тех достижений и перемен, которых мы добились в Афганистане за прошедшие 20 лет. Мировое сообщество должно говорить с "Талибаном" об этом, но не может быть и не должно быть никаких безусловных соглашений".

Меркель сообщила, что на фоне решения ЕС заморозить финансовую помощь Афганистану правительство Германии намерено направить в регион значительные средства. Берлин собирается потратить ещё полмиллиарда на гуманитарную помощь Афганистану и поддержку соседних стран, принимающих беженцев.