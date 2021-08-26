Над Афганистаном нависла угроза голода

Всемирная продовольственная программа подчеркивает срочную необходимость в доставке продовольствия в Афганистан до наступления суровой зимы. Пока сотни перемещённых лиц разбивают палатки в импровизированных лагерях на улицах Кабула, продовольственное агентство ООН пытается накормить их, готовясь к уходу международного контингента. На это нужны средства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"14 миллионов человек в Афганистане сегодня изо всех сил пытаются достать что-то съестное. Цена на пшеницу выросла на 25% за последние месяцы, значительно выросли цены на рис, бобовые, соль и сахар. Из-за экономической ситуации возникли трудности с заработком. В этом хаосе, в который погрузилась страна, сейчас очень трудно увидеть будущее для её населения, будущее, основанное на продовольственной безопасности, без недоедающих детей", - сказал Джон Айлиефф, региональный директор ВПП в Азии.

А Эндрю Паттерсон, заместитель директора ВПП по Афганистану, предупреждает:

"С уходом международного сообщества из Афганистана мы, по всей видимости, столкнёмся с финансовым кризисом. Нам нужно 200 миллионов долларов. Если финансирование будет заморожено для организации действий в Афганистане, включая гуманитарные операции, это станет катастрофой для афганского народа".

Афганистан был бедной страной, полагающейся на международную помощь, ещё до прихода талибов к власти в начале месяца. ЮНИСЕФ ожидает ухудшения гуманитарной ситуации из-за сильной засухи, наступления зимы и пандемии коронавируса. Сэм Морт, представитель организации в Афганистане заявила в среду:

"Афганистан - страна, переживающая кризис, и те, кто меньше всего виноват в этом, платят самую высокую цену. 10 миллионов детей отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи и будут страдать от опасного для жизни недоедания к концу года".

Всемирная организация здравоохранения предупредила во вторник, что у неё остаётся медикаментов всего на одну неделю. 500 тонн лекарств и перевязочного материала, хранящиеся в Дубае, не удалось доставить: из-за массовой эвакуации аэропорт Кабула не может принимать коммерческие рейсы.