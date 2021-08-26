Франция остановит эвакуацию из Афганистана с 27 августа

Французские власти вынуждены остановить эвакуацию граждан страны из Афганистана с вечера 27 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С завтрашнего вечера мы больше не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула", - заявил политик. Он не объяснил причин такого решения.

Согласно соглашению стран НАТО, чей контингент находился в Афганистане, и представителей террористического движения "Талибан" эвакуация может продолжаться до 31 августа. Однако ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция может завершить операции по эвакуации людей из Афганистана в ближайшие часы или дни.