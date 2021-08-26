Поджоги и стрельба в Вашингтоне, есть жертвы

Четыре человека, в том числе нападавший, погибли и еще один пострадал в результате стрельбы и поджогов в округе Бентон в Вашингтоне, США. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил телеканал KEPR-TV со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В полицию сообщили о стрельбе и нескольких поджогах, прибывшие на место служители порядка обнаружили мужчину с двумя огнестрельными ранениями и два горящих дома. В одном из домов обнаружили тело. Полиция полагает, что подозреваемый виновен еще в нескольких пожарах в округе.

Затем правоохранители нашли грузовик подозреваемого. Из автомобиля последовали выстрелы, полицейские открыли стрельбу в ответ. Затем грузовик загорелся. Когда огонь потушили, внутри обгоревшей машины пожарные обнаружили неопознанное тело.

Внутри еще одного дома обнаружили еще двух погибших. Вероятно, подозреваемый причастен к их убийству.