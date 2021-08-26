Министр обороны Британии признал, что не всех удастся эвакуировать из Афганистана

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что не всех афганцев, имеющих право приехать в Великобританию, удастся эвакуировать из Афганистана до 31 августа, когда будут выведены войска США. Как сообщает в четверг газета The Times, он порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем, перебраться в Иран или Пакистан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы [на их месте] рассмотрел возможность использования другого маршрута, если они считают, что смогут это сделать. Я порекомендовал бы им попытаться перебраться [в третью страну] через границу", - приводит издание слова главы Минобороны. "Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше", - добавил он.

С момента наступления боевиков радикального движения "Талибан" на Кабул до настоящего времени британские власти вывезли из Афганистана более 10 тыс. человек, включая помогавших западным силам афганцев. По данным СМИ, правительство Великобритании планирует завершить операцию по эвакуации своих подданных и помогавших им афганцев из Кабула не позднее 27 августа.

Британское внешнеполитическое ведомство предупредило ранее о высоком уровне террористической угрозы в Афганистане, призвав всех подданных Соединенного Королевства избегать зоны вблизи аэропорта Кабула.

4 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер.