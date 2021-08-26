В Москву прибыл самолет из Афганистана

Российские военные самолеты забрали из Кабула большую группу граждан страны, а также государств-членов ОДКБ и Украины. Эвакуацию по поручению президента Владимира Путина организовали в Минобороны России. Каждый борт был укомплектован медицинским и необходимыми лекарствами, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Данные по количеству эвакуированных уточняются, сообщил корреспондент телеканала "Россия 24". Это не только россияне, но и этнические афганцы, которых судьба связывала с Россией.

"Сейчас в Кабуле обстановка опасная. Мы благодарны Российской Федерации за то, что так быстро нас эвакуировали", - заявил в аэропорту по прилету один из эвакуированных.